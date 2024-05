Patteggia per omicidio stradale, ma dovrà risarcire le 2 mogli e gli 11 figli della vittima

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un anno di reclusione con la condizionale, patente sospesa per 16 mesi. Resta da definire il risarcimento alla famiglia della vittima, composta da 2 mogli e 11 figli. Si è concluso con un patteggiamento davanti al gup di Udine Mariarosa Persico il procedimento per omicidio stradale a carico di Alessandro Tomini, 48 anni di Sedegliano. Vittima Muhammad Syed, cittadino pakistano di 74 anni, investito a San Marco di Mereto di Tomba mentre si recava in bici a Udine per fare visita ai parenti.

Il tragico incidente stradale risale all’8 dicembre 2022. Quella mattina, attorno alle 6.30, il 74enne inforcò la propria bicicletta e partì sull’ex strada provinciale 60 in direzione del capoluogo. A poca distanza dalla canonica di San Marco, dove la Caritas da anni lo ospitava, il furgone guidato da Tomini tamponò l’uomo sbalzandolo di sella. Le ferite riportate nella caduta non gli lasciarono scampo. All’imputato è stato riconosciuto il concorso di colpa, dal momento che vittima viaggiava senza luci e senza giubbotto catarifrangente.

Il Gup ha disposto un approfondimento per quanto riguarda il risarcimento alla famiglia. Syed, infatti, faceva parte di due nuclei familiari. Uno in Italia, composto da una moglie e due bambini, uno in Pakistan, formato dall’altra moglie e 9 figli. L’assicurazione di Tomini, al momento, ha offerto alla famiglia in Asia 690mila euro, accettati a titolo di acconto.