Patteggia un anno per stalking: non si sdava pace della fine della relazione con la vittima

Non si era dato pace dopo la rottura della loro relazione sentimentale e per un periodo si era recato sotto casa di lei e alla palestra frequentata dalla donna, una 34enne residente in provincia di Udine. Poi le ha spedito quattro lettere: la prima con insulti, le altre con frasi dolci nel tentativo di riconquistarla. Lettere che hanno sortito l'effetto opposto: invece di riavvicinarla all'uomo, le hanno causato ansia e timore per la propria incolumità. Anche perché all'interno di ogni busta c'era un profilattico usato.

Per questo un 41enne residente in Friuli è stato accusato di atti persecutori. L’uomo ha patteggiato davanti al gup di Udine Matteo Carlisi un anno di reclusione.

Gli atti sono stati commessi tra il 2022 e il 2023. A causare lo stato d’ansia della donna anche un incendio divampato nella veranda della sua camera da letto e il danneggiamentro della sua auto, per le quali le indagini hanno in parte escluso e in parte non confermato il coinvolgimento del 41enne. L’uomo ha ammesso la paternità delle lettere e ha offerto alla donna un risarcimento e una lettera di scuse. Lei li ha respinti entrambi.

La pena è stata sospesa, ma il 41enne dovrà frequentare un corso di recupero per soggetti condannati per violenza di genere.