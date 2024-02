Patteggiamento per 6 passeur rumeni: 13 anni in tutto

Tra il settembre e l’ottobre del 2021 fecero entrare in Italia oltre 110 stranieri, trasportati su furgoni e stipati in casse di legno senza cibo e con pochissima acqua. Oggi hanno patteggiato davanti al Gup di Udine Emanuele Lazzaro oltre 2 anni e 8 mesi di reclusione ciascuno, oltre 13 anni in tutto. Protagonisti sono 6 rumeni tra i 21 e i 46 anni d’età, tutti residenti ad Arad, al confine Serbia e Ungheria. I passeur, che chiedevano ai migranti 3.500 euro a testa per il passaggio, erano stati arrestati a Ronchis l’8 ottobre 2021 dai carabinieri del Norm di Latisana mentre trasportavano 50 persone, per lo più bengalesi, in condizioni disumane. I viaggi cominciavano in Romania e terminavano nella Bassa friulana, dove i malcapitati venivano lasciati andare.