Patto elettorale a Udine, le perplessità del legale del centrodestra

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Il pm ha chiesto l’archiviazione tre giorni prima del deposito della nostra memoria. Noi non presenteremo opposizione. Sarà il gip a decidere in tutta autonomia se procedere o meno”. E’ la risposta dell’avvocato Maurizio Miculan, legale dei consiglieri di centrodestra di Palazzo D’Aronco, alla richiesta di archiviazione avanzata dal sostituto procuratore Elisa Calligaris nei confronti del sindaco di Udine Alberto Felice De Toni e dell’assessore comunale ai lavori pubblici Ivano Marchiol. I due erano stati iscritti nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di corruzione elettorale a seguito di un esposto di 12 consiglieri della minoranza sul patto siglato da De Toni e Marchiol in vista del ballottaggio del 17 aprile 2023.

“Il pubblico ministero – dice Miculan – ha chiesto l’archiviazione tenendo conto della sola documentazione acquisita al fascicolo di indagine e in atti non risulta alcuna attività difensiva da parte degli indagati. Tecnicamente i consiglieri di minoranza potrebbero presentare opposizione in qualità di parte offesa, ma non si procederà in tal senso – prosegue – dal momento che le questioni di natura giuridica sono già state da noi trattate in una memoria difensiva di cui il pm non ha tenuto conto. Sarà il gip a decidere in tutta autonomia se archiviare o disporre il procedersi oltre. In serena attesa di tale pronunciamento – conclude il legale – i consiglieri di minoranza continueranno a trattare nelle sedi istituzionali una vicenda che, come riconosciuto dal pm, ha indubbia valenza politica”.

Al centro dell’esposto del centrodestra, presentato nel giugno scorso in Procura, l’accordo elettorale siglato da De Toni e Marchiol, entrambi candidati alla poltrona di sindaco, dopo le elezioni comunali del 2 e 3 aprile 2023. In vista del ballottaggio, nel quale si affrontarono De Toni e il candidato del centrodestra Pietro Fontanini, i due firmarono pubblicamente un documento politico-programmatico di intesa. De Toni e Marchiol, sostenne l’opposizione, si collegarono senza apparentarsi formalmente, togliendo così due consiglieri alla minoranza di Palazzo D’Aronco e violando le proporzioni (60% dei banchi alla maggioranza, 40% all’opposizione) previste dalla legge.