Patto per l’autonomia, frizioni tra Bullian e Moretuzzo

Galeotto fu il friulano. Rapporti tesi all'interno del gruppo consiliare di Patto per l'Autonomia. L'esponente Enrico Bullian tira dritto per la propria strada. In V commissione, riunita per discutere del Piano Generale di Politica Linguistica per la Lingua Friulana, ha affermato che il documento dell'Arlef contiene anche forzature e lessico improprio. A margine, poi, ha risposo così sui suoi rapporti con il capogruppo Massimo Moretuzzo e sulla sua permanenza nel gruppo stesso.

In un gruppo consiliare – risponde il capogruppo Moretuzzo – è normale che ci sia diversità di vedute su alcune questioni. La cosa che non è normale è che qualcuno prenda delle posizioni discutibili senza confrontarsi con il resto del gruppo. A questo si aggiunge il fatto che quando ci si candida con un partito politico come il Patto per l’Autonomia, è necessario avere rispetto dei principi che animano la sua azione politica e rispettare gli impegni assunti nei confronti del partito e delle persone che gli hanno dato fiducia.