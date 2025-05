Paura per le Frecce Tricolori, contatto in volo e aereo fuoripista a Pantelleria

Un contatto in volto tra tre aerei delle Frecce Tricolori è avvenuto nel pomeriggio durante la manovra del cardiode, imponendo l’interruzione dell’esercitazione in programma sull’isola di Pantelleria, all’indomani dell’airshow di Catania. L’attività addestrativa in Sicilia si è interrotta bruscamente durante le fasi di addestramento.

Quattro velivoli della seconda sezione, il c.d. “rombetto”, dimostrando padronanza delle procedure, si sono pertanto separati dal resto della formazione, tre dei quali dirigendosi successivamente all’atterraggio sull’aeroporto di Pantelleria. I restanti velivoli della formazione sono atterrati all’aeroporto militare di Trapani.

Durante l’atterraggio a Pantelleria, inoltre, un velivolo, a causa di un problema tecnico di controllabilità al ruotino anteriore, è uscito fuori pista al termine della corsa di decelerazione al suolo. Il pilota non ha riportato alcun problema di salute, diversamente da quanto riferito in precedenza.

“La mia vicinanza all’Aeronautica Militare per quanto accaduto questo pomeriggio a due aerei della pattuglia acrobatica. Grazie alla loro encomiabile preparazione i velivoli sono riusciti ad atterrare, limitando i danni. Ringrazio le forze dell’ordine e le squadre di emergenza che hanno prontamente attivato le procedure di sicurezza previste in questi casi”. Lo afferma in una nota l’On. Walter Rizzetto (FdI), Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.