Paura, furti e scassi: Udine sud chiede più sicurezza

In alcuni quartieri di Udine sono partite delle raccolte firme per chiedere al questore più pattugliamenti nelle zone non centrali della città, specialmente nelle ore notturne. A invocare più controlli sono in particolare i cittadini di Udine sud. Attraverso un tam-tam lanciato su WhatsApp e Facebook in poche ore è stato organizzato un incontro nel parco di via Piutti per sottoscrivere una petizione tra i residenti di Cussignacco e Baldasseria. Una medesima iniziativa è stata lanciata da chi abita nella zona dell’ospedale Gervasutta. Promotore dell’iniziativa è il ventiquattrenne Matteo Baldassi che è riuscito a raccogliere 50 firme solo nella prima ora.