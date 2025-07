Paura in ospedale a Udine, aggredita impiegata

Un episodio dai contorni ancora da chiarire quello che si è verificato questa mattina al Cup dell’ospedale di Udine. Un’operatrice è stata aggredita da una donna che, in escandescenze, dopo aver divelto la barriera in vetro, ha tentato di afferrarla al collo. Solo la prontezza dell’operatrice, come denunciato dal sindacato Fials, e l’intervento di un altro utente, hanno evitato conseguenze peggiori.

L’impiegata lavorava alla cassa del Cup. L’utente, che invece di prendere il numero per pagare una prestazione sanitaria aveva preso quello per prenotare una visita, è stata invitata dall’operatrice a prendere un altro ticket. Lei, una donna straniera, ha prima spintonato l’utente che c’era prima, in coda, poi si è scagliata contro l’operatrice. Nemmeno l’arrivo della sicurezza interna – una guardia giurata donna, pure lei aggredita – e agenti del posto di polizia hanno contenuto l’aggressività della straniera. Che è quindi stata condotta in Questura.

“La Fials – sottolinea la segretaria provinciale, Simona Trombini- esprime solidarietà alla collega e ribadisce l’urgenza di adottare misure concrete per proteggere il personale come quella di dare seguito alla nostra proposta di aprile in cui chiedevamo alla Regione di sensibilizzare le aziende affinché venga istituito un Osservatorio permanente sulle aggressioni, con incontri periodici semestrali con le organizzazioni sindacali, per analizzare le denunce e definire azioni efficaci a tutela dei lavoratori”.

Un fenomeno, quello aggressioni nelle strutture sanitarie, che non accenna a scomparire. “Oltre al potenziamento di tutte le misure preventive e di protezione per il nostro personale sanitario – afferma il segretario del Pd provinciale di Udine, Luca Braidotti – c’è evidentemente ancora un grande lavoro da fare sul piano culturale; serve una grande e pervasiva campagna di comunicazione contro ogni violenza”.