Paura a Lignano: fiamme dal tetto di un hotel di Riviera

Un vasto incendio è divampato nelle pertinenze di albergo a 4 stelle di Lignano Riviera, interessando in particolare il ristorante Newport, che doveva riaprire in concomitanza con l’avvio della stagione turistica. Si tratta dell’hotel Marina Uno di Riviera, da anni chiuso al pubblico e in messo vendita all’asta giudiziaria fra 15 giorni con una offerta minima di 2 milioni e 800 mila euro. L’allarme in viale Adriatico 7 è scattato poco prima delle 13 ed è rientrato alle 14, dopo che i vigili del fuoco sono riusciti a domare le lingue di fuoco che si levavano dal tetto dell’immobile. La colonna di fumo nero formata con la combustione è rimasta visibile a lungo da chilometri di distanza, addirittura dall’autostrada A4.

Sul posto stanno ancora operando diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnati anche a capire cosa ha causato l’incendio.

Per precauzione, tutta la zona è stata evacuata, comprese le attività ristorative poste nelle vicinanze. Fondamentale l’immediato intervento del personale del Porto turistico, che ha contenuto le fiamme in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco, giunti in forze dalla stazione locale e da altre stazioni della Bassa friulana. Sul posto erano presenti anche gli uomini della Polizia Locale, che hanno dato supporto nel tenere la zona in sicurezza.

L’albergo dispone lungo i suoi 5 piani di 87 camere, per un totale di 190 posti. E’ stato costruito nel 1988 e fronteggia un piccolo porto alla confluenza del Tagliamento con il mare. La struttura conta 4500 metri quadri.

Nel video in alto le immagini realizzate da Kevin Gaddi