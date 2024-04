Fiamme dal tetto di un hotel di Lignano Riviera, due intossicati

GUARDA IL SERVIZIO TG VIDEO. Un vasto incendio è divampato nelle pertinenze dell’Hotel Marina Uno di Lignano Riviera, interessando in particolare la zona del ristorante Newport, all’interno del quale si stavano svolgendo dei lavori di manutenzione in vista dell’imminente apertura con l’avvio della stagione estiva. L’attività è attigua all’albergo a 4 stelle, da anni chiuso al pubblico e che proprio fra 15 giorni sarà messo all’asta giudiziaria con un importo base di circa 3 milioni di euro. L’allarme in viale Adriatico è scattato poco prima delle 13 ed è rientrato solamente alle 14, dopo che i vigili del fuoco sono riusciti a domare le lingue di fuoco che si levavano dal tetto dell’immobile. Tutte le 10 persone che si trovavano all’interno del ristorante sono uscite appena notate le fiamme. Due di queste, però, sono rimaste leggermente intossicate e sono state affidate alle cure del personale sanitario.

La colonna di fumo nero formatasi con la combustione di materiale plastico e legnoso è rimasta visibile a lungo da chilometri di distanza, addirittura dall’autostrada A4. Fondamentale per contenere l’incendio è stato l’immediato intervento del personale del Porto turistico, che è intervenuto in attesa dell’arrivo dei pompieri, giunti in forze, con autopompe e autobotti, dai distaccamenti di Lignano, Latisana e dal Comando di Udine. Sono tuttora in corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza.

Durante l’intervento, per precauzione, tutta la zona è stata evacuata, comprese le attività ristorative poste nelle vicinanze dell’Hotel Marina Uno. Proprio durante le fasi di più cruciali, hanno dato il loro supporto gli uomini della Polizia Locale e i militari dell’Arma.

L’albergo dispone lungo i suoi 5 piani di 87 camere, per un totale di 190 posti. E’ stato costruito nel 1988 e fronteggia un piccolo porto alla confluenza del Tagliamento con il mare. La struttura conta 4500 metri quadri.