Paura sulla A23: camion in fiamme, tre esplosioni

GUARDA IL SERVIZIO TG. Momenti di apprensione questa mattina sulla A23. Attorno alle 8:10, un autoarticolato ha iniziato ad andare in fiamme mentre attraversava la galleria Monumento 1, in direzione sud. Appena uscito dal tunnel, all’altezza di Tarvisio, il conducente ha avuto la prontezza di sganciare la motrice dal mezzo pesante, di mettere in sicurezza il trattore stradale e di lanciare l’allarme.

L’incendio, alimentato dal carico di birra, fusti e altro materiale trasportato, ha provocato alcune esplosioni avvertite nitidamente dai residenti e sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tarvisio e gli uomini della Polstrada e di Autostrade per l’Italia.

Le operazioni di spegnimento hanno richiesto la chiusura del tratto autostradale interessato, tra il confine di Stato e Tarvisio nord. Successivamente, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area.

L’incidente ha causato significativi disagi alla viabilità in direzione Udine, con la chiusura del tratto autostradale fino al termine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Nel video le immagini riprese da un residente.