Paziente aggredisce operatore sanitario: arrestato

Un operatore sanitario è stato preso per il collo da un paziente a Trieste. L’aggressione – l’ennesima ai danni del personale medico in regione – è avvenuto questa mattina all’interno del comprensorio dell’ex Ospedale Psichiatrico di San Giovanni. Essendo in evidente stato di alterazione, il paziente si era visto negare la somministrazione della terapia da parte del dipendente Asugi. La decisione ha scatenato la reazione violenta dell’uomo che, fuori controllo, ha afferrato al collo un sanitario.

Immediato l’intervento dei Carabinieri del Radiomobile del capoluogo giuliano, che hanno immobilizzato l’aggressore, procedendo al suo arresto.

L’operatore sanitario aggredito ha ricevuto le prime cure sul posto ed è stato poi trasportato al Pronto Soccorso di Cattinara per accertamenti, dove gli sono state riscontrate lesioni lievi.