Pazienti in fuga per curarsi, Fvg in debito per 7.6 milioni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La mobilità sanitaria ha creato nel 2021 in Friuli Venezia Giulia un saldo negativo di 7,6 milioni di euro. La nostra regione ha debiti per 94,2 milioni – 16esima in Italia – per prestazioni e ricoveri di propri cittadini fuori dai confini del Friuli Venezia Giulia. Ha invece crediti per 86,6 milioni – 12esima a livello nazionale – per pazienti di altre regioni che sono venuti a curarsi qui.

Lo sottolinea la Fondazione Gimbe nel suo report sulla mobilità sanitaria nel 2021. Il valore è di 4,25 miliardi a livello nazionale, il 27% in più rispetto al 2020. E segnala una fuga di pazienti dal sud al Nord.

Le regioni che attraggono più pazienti sono Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Quest’ultima registra un saldo positivo di 228 milioni di euro. Le regioni dalle quali i cittadini migrano per curarsi altrove sono Calabria, Campania, Sicilia, Lazio, Puglia e Abruzzo.

La mobilità sanitaria – commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – riflette le grandi disuguaglianze nell’offerta di servizi sanitari tra le varie regioni. Un gap che per Cartabellotta è diventato una frattura strutturale, destinata ad essere aggravata dall’autonomia differenziata.

La Fondazione Gimbe segnala inoltre che in Italia oltre un euro su due speso per ricoveri e prestazioni specialistiche finisce nelle casse di strutture private: il 54,6% del totale, rispetto al 45,4% del pubblico. In Friuli Venezia Giulia le strutture private erogano il 24,7% del valore totale della mobilità sanitaria attiva. Si va dal 90,5% del Molise all’8,6% della Basilicata.