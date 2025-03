Pazienti violenti? Lo psichiatra ai sanitari: “L’ascolto spegne l’aggressività”

GUARDA IL VIDEO Ascolto e comprensione come medicina. Lo psichiatra Danilo Toneguzzi non ha dubbi e questa mattina a Pordenone, durante il corso di aggiornamento rivolto agli operatori e professionisti della salute sul tema della comunicazione in ambito sanitario, ha fornito qualche consiglio prezioso.

L’escalation di violenze, in particolare negli ospedali, ha spinto il sindacato Fsi-Usae ad organizzare un evento formativo.

Presente anche l’assessore regionale Riccardo Riccardi, che ha parlato della necessità di riorganizzare il sistema sanitario.