Pd e Patto “sfidano” il Consiglio sul fine vita

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Se è competenza del parlamento allora chiedete al parlamento di legiferare sulla base della sentenza della corte costituzionale su Dj Fabo. Enrico Bullian di patto per l’autonomia e Roberto Cosolini del partito democratico hanno depositato in consiglio regionale la richiesta di voto alle camere sul “fine vita” sottoscritta da altri 15 colleghi tutti di minoranza e auspicabilmente da discutere il prima possibile.

In regione ci sono stati i casi di Anna e ora quello di Martina entrambe si sono appellate alla sentenza su Dj Fabo e solo la prima ha ottenuto il via libera al suicidio medicalmente assistito. Altri due cittadini della regione hanno chiesto di accedere alla procedura. In consiglio era arrivata la proposta di legge dell’associazione Luca Coscioni sottoscritta da oltre 8 mila cittadini e una mozione tutte bocciate dall’aula per mancanza di competenza.