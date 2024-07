PD sul corteo di ‘Udine sicura’: “Triste sciacallaggio politico”

“Doveva essere una marcia silenziosa e, invece, l’auspicato silenzio si è tramutato in un triste sciacallaggio politico. Doveva essere una proficua occasione di confronto tra cittadini e cittadine, e, invece, si è voluto dare un megafono a chi, sotto le mentite spoglie del bene della città, preferisce aizzare le persone verso le istituzioni democraticamente elette, mancando di rispetto al sindaco e alla presidente del consiglio comunale, a cui vanno il nostro pieno sostegno e solidarietà. Poteva essere un confronto su un tema importante come la sicurezza, pur con le comprensibili e sacrosante diversità di posizioni, e, invece, è stato trasformato in un attacco personale e pretestuoso da parte di esponenti della minoranza. Poteva e, anzi, doveva essere un’occasione per il saluto della città a Shimpei Tominaga e, invece, a nostro avviso, altro non si è fatto che infangare la memoria di chi ha pagato con la vita un’azione coraggiosa e civica”.

Non usa mezzo termini il capogruppo PD in Consiglio comunale, Iacopo Cainero, a proposito della manifestazione organizzata ieri nel centro di Udine dal Comitato Udine Sicura e dal suo presidente Federico Malignani, conclusosi sotto la Loggia del Lionello dove, proprio in quel momento, si stava tenendo un Consiglio comunale straordinario sul tema della sicurezza.

“Questo genere di strumentalizzazione – prosegue Cainero – stavolta ha davvero superato i limiti della dignità istituzionale e ha sconfinato ben oltre ogni misura il limite del confronto civile. Quello che è bene mettere in chiaro è che siamo lontani anni luce dagli obiettivi di una certa politica che vuole solo fomentare i sentimenti di insicurezza e di rabbia sociale per un esclusivo tornaconto elettorale. D’ora in avanti – avverte Cainero – con la destra cittadina, consiliare ed extra-consiliare, instaureremo un dialogo esclusivamente istituzionale nelle sedi in cui questo ha titolo di svolgersi: il Consiglio Comunale dove siedono le rappresentanti e i rappresentanti democraticamente eletti dalla cittadinanza udinese. Non lasceremo più un millimetro di terreno alle strumentalizzazioni indegne che abbiamo visto in questi giorni. Strumentalizzazioni – conclude – ancor più irricevibili perché costruite sui drammi della nostra gente, sulla morte di un uomo per bene e sulle ansie della nostra società”.

In risposta ai dem, il consigliere di Fdi Giovanni Govetto ha replicato con la seguente nota:

Osservo che – in generale – il PD non è in grado di dialogare con le forze civiche e politiche che hanno idee diverse da quelle del partito “democratico”. Non è in grado di dialogare nelle piazze ma non è in grado di dialogare nemmeno nelle sedi istituzionali. La scena finale del corteo di ieri ha visto il Sindaco e la Giunta ritirarsi dentro il Palazzo Comunale dando ordine alla sicurezza di non far entrare nessuno. Portone sbarrato dalle forze dell’ordine. La presidente del Consiglio ha apertamente spiegato di aver dato istruzioni affinché nessun cittadino fosse ammesso ad assistere di persona al consiglio comunale. Questa immagine dà la cifra dell’aria che si respira nel comune di Udine.

I toni usati dal PD fanno trasparire una grandissima irritazione e non forniscono alcuna risposta ai temi sviluppati dai manifestanti. I cittadini presenti ieri chiedevano, principalmente, maggiore attenzione e sensibilità sulle politiche connesse alla sicurezza della città e ottengono una stizzita reprimenda da parte del capogruppo del PD che promette, come unica conseguenza, che l’amministrazione non dialogherà più con il comitato. Nessuna risposta nel merito, nessuna proposta, nessuna apertura al dialogo. D’ora in poi i rappresentanti dei cittadini (della sinistra) si chiuderanno nei sacri palazzi che hanno democraticamente conquistato. Loro, legittimamente eletti, dentro; il resto del popolo fuori. Questa è l’idea di democrazia e di governo che caratterizza le forze politiche chiamate a governare la nostra città.