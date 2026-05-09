Pedalata accessibile in e-bike tra Gemona e i luoghi del sisma

Buja, Venzone, Majano. Sono alcuni dei luoghi segnati dalla furia dell’Orcolat toccati dalla quarta edizione della corsa ciclistica “Together for Gemona”, inserita negli eventi collaterali del Giro d’Italia 2026 e del 50° anniversario del terremoto del 1976. L’iniziativa, una pedalata accessibile a tutti in e-bike con il supporto della Motostaffetta friulana, ha voluto ricordare il dramma vissuto da questi territori e la loro capacità di risollevarsi.Presenti all’evento anche Enzo Cussigh, Andrea Cainero, Luca Tosolini, il patron del comitato regionale del Giro d’Italia Paolo Urbani, e il sindacodi Gemona Roberto Revelant.