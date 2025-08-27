Pedone investito a Rauscedo. Operaio infortunato a Monfalcone

Sono gravi le condizioni di un uomo di 80 anni che questa mattina, in prossimità della rotonda di via Zorutti, a Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda, per cause in corso di accertamento dei carabinieri del Radiomobile di Spilimbergo, è stato investito da un’auto.

L’anziano ha riportato un trauma cranico e toracico. È stato soccorso da personale del 118, giunto sul posto con ambulanza ed automedica. È stato poi trasportato all’ospedale Pordenone.

È stato impossibile attivare l’elisoccorso, dal momento che il velivolo sanitario era impegnato a Monfalcone, nello stabilimento della Fincantieri, per un infortunio sul lavoro. Qui un operaio di 48 anni, cadendo da un ponteggio di una imbarcazione, si è procurato un trauma cranico commotivo e un trauma lombare. È stato elitrasportato all’ospedale di Udine in condizioni apparentemente non gravi.