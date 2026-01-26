Pedone investito finisce nel canale: morto un uomo

Tragico incidente nel tardo pomeriggio a Precenicco. Intorno alle 18.39, lungo la strada provinciale 56, in via Canedo all’altezza del civico 18, un pedone è stato investito da un’autovettura ed è stato sbalzato nel canale pieno d’acqua che costeggia la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, in collaborazione con il personale sanitario, hanno tentato a lungo di rianimare la persona coinvolta, un 59enne del luogo. Purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano e per il pedone non c’è stato nulla da fare.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.