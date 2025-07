Pedone travolto e ucciso a Sequals. A Pordenone uomo muore lungo la strada

GUARDA IL VIDEO Due uomini hanno trovato la morte lungo le strade del pordenonese nella notte, anche se in circostanze differenti. A Sequals un 43enne di origine indiana, poco dopo la mezzanotte, è stato travolto e ucciso lungo la strada regionale 464, in un tratto buio mentre stava camminando sul ciglio della carreggiata. A travolgerlo una donna di 51 anni alla guida di un’auto con a bordo la famiglia, che procedeva nella stessa direzione del pedone. Subito l’automobilista si è fermata allertando i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La donna, sottoposta ad alcoltest dai carabinieri di Spilimbergo, è risultata negativa.

Solo poco più di un’ora prima, alle 22,30 era scattata una segnalazione per un uomo privo di sensi lungo la strada Opitergina a Pordenone, all’altezza di Vallenoncello. Alcuni passanti hanno notato il corpo e allertato il 118. A terra c’era un 45 enne residente nel Pordenonese, che è stato portato all’ospedale cittadino dove è deceduto all’arrivo in Pronto Soccorso. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile stanno seguendo tutte le ipotesi sulle cause del decesso: visto l’alto livello alcolemico riscontrato nell’uomo, potrebbe essersi trattato di un malore, ma le indagini, allo stato attuale, non possono ancora escludere l’omicidio stradale con fuga del conducente.