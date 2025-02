Pedopornografia, 34 arresti e 100 perquisizioni. Coinvolta anche Pordenone

Oltre 100 perquisizioni e 34 arresti eseguiti in 56 città. E’ il bilancio di operazione nazionale contro lo sfruttamento sessuale dei minori online condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla procura di Catania Secondo la Polizia postale, che ha impegnato 500 operatori. Si tratta di una tra le più vaste azioni compiute ad oggi in Italia.

L’operazione ha interessato anche la provincia di Pordenone. Gli indagati detenevano ingente materiale pedopornografico e decine di migliaia di file illegali. Le 34 persone arrestate per sfruttamento sessuale dei minori online sono tutti uomini e d’età compresa tra 21 e 59 anni.