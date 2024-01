Pedopornografia, adescamenti e estorsioni: 2023 impegnativo per la Polizia Postale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Pedopornografia online, violenza di genere e frodi informatiche sono i campi che hanno visto maggiormente impegnata la Polizia postale del Friuli-Venezia Giulia durante il 2023.

Nel bilancio dell’attività spicca il contrasto al fenomeno delle pedopornografia. La Polizia postale ha trattato 3 casi e indagato 10 persone, 9 per detenzione e una per divulgazione di immagini e video pornografici raffiguranti minori. Grazie a 12 perquisizioni, è stato sequestrato quasi un Terabyte di materiale illecito. Inoltre, la polizia si è occupata di 9 casi di adescamento di minori, per lo più tra i 14 e i 16 anni, che hanno portato alla denuncia di 3 persone e a una custodia cautelare. E i gli adolescenti sono le vittime di 3 dei 16 casi di sextortion, ovvero ricatto con immagini di carattere sessuale.

Per quanto riguarda i reati contro la persona, l’attività della Polizia postale del Fvg ha riguardato un caso di cyber-stalking, 2 revenge porn, 4 molestie, 4 minacce, 67 sostituzioni di persona e 31 diffamazioni. In tutto, 13 persone sono state indagate e 12 denunciate.Infine, le frodi informatiche. Nel mirino della Polizia Postale sono finiti 46 false proposte di trading online per un bottino di oltre 1,6 milioni di euro, 4 truffe sentimentali per 416mila euro, 122 frodi tramite commercio elettronico per oltre 132mila euro, 169 frodi di altro tipo per 260mila euro e 15 attacchi ai danni di grandi e medie imprese. Nel complesso, 13 persone sono state arrestate e 104 denunciate o deferite all’autorità giudiziaria.