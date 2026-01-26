Pedopornografia online, arrestato un 27enne di Pordenone

Un giovane di 27 anni di Pordenone è stato arrestato nell’ambito di una vasta operazione della Polizia di Stato contro la pedopornografia online. Il 27enne è accusato di produzione di materiale pedopornografico, poi diffuso in rete, mentre altri due uomini, di 52 e 40 anni, sono stati arrestati nelle province di Cuneo e Genova per detenzione di ingente quantità di materiale sessualmente illecito su minori.

L’indagine, coordinata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, è durata oltre due anni e ha fatto emergere una rete di scambi su piattaforme come Telegram, individuando promotori già arrestati nel 2025. L’attività investigativa ha coinvolto i Centri Operativi Sicurezza Cibernetica di Torino, Genova, Como e Pordenone, con perquisizioni personali, domiciliari e informatiche. Un minorenne del Comasco è stato invece denunciato in stato di libertà come amministratore del gruppo. Le accuse saranno ora essere valutate dall’Autorità Giudiziaria.