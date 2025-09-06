Pendolare dei furti a Trieste, arrestata a Udine

È stata arrestata a Udine la donna, italiana di 34 anni, sospettata di aver rubato 40 mila euro in un appartamento in via Navali a Trieste. La donna è nota alle forze dell’ordine che sono risalite a lei visionando i numerosi filmati delle telecamere della città.

I fatti si sono svolti il 30 agosto quando una signora è stata pedinata dalla 34enne che poi con una scusa si è introdotta in casa dove si è impossessata dei gioielli. Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore Matteo Tripani e svolte dalla squadra mobile di Trieste in collaborazione con quella di Udine.