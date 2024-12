Pennellate di Natale a Pozzuolo del Friuli

E’ stata svelata ieri pomeriggio, nel Centro di Pozzuolo del Friuli, la sorpresa luminosa che l’amministrazione comunale ha preparato per le festività natalizie del 2024. Con l’accensione dell’albero di Natale in piazza Julia, poco dopo il tramonto, la Palacine è stata trasformata in una tela digitale ispirata allo stile di Vincent van Gogh. Il cielo, le stelle e i paesaggi tipici del celebre pittore olandese hanno preso vita animando due delle quattro facciate di questo edificio rinascimentale.

‘Volevamo regalare un Natale diverso ai nostri concittadini e omaggiare un luogo storico, di incontri e cultura come la Palacine, stabile del ‘500 restaurato poco più di 11 anni fa – spiega il sindaco Gabriele Bressan -. Questo storico edificio rappresenta l’identità di Pozzuolo, visto che durante i secoli ha ospitato una chiesa, un’osteria, un forno, la sede del municipio, un carcere provvisorio, una scuola dei Combattenti, una abitazione privata e ora è al centro delle attività culturali organizzate dal Comune. L’omaggio a van Gogh, reso possibile grazie alla tecnica del videomapping, impreziosisce questo scrigno e ci ricorda come l’arte e il Natale rappresentino un’opportunità di conoscenza e di rinnovamento”.

“Inoltre,” conclude il primo cittadino, “la mappatura digitale eseguita sulla Palacine ci permetterà di realizzare in futuro ulteriori proiezioni a costi ridotti, creando opportunità per nuove mostre ed eventi di grande richiamo”.