Pensano sia ubriaco: lo cercano ambulanza, elicottero e carabinieri

Si è rivelato un grosso malinteso l’episodio avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 gennaio a Percoto, dove un uomo di 27 anni è stato segnalato dopo essere stato visto camminare “barcollando” in una zona di campagna. La segnalazione ha portato all’attivazione di un’ambulanza, dell’elicottero sanitario e dei carabinieri.

Spaventato dalla presenza dei mezzi di soccorso, l’uomo, straniero ma regolare sul territorio, è fuggito nei campi, innescando una vasta operazione di ricerca. Dopo circa un’ora e mezza è stato individuato, identificato. In realtà, non si trovava in stato di alterazione e godeva di buone condizioni di salute. Il 27enne è stato accompagnato a casa dove ad attenderlo c’era la sua compagna.