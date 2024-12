Pensioni in Consiglio, si lavora per cambiare

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si profilano novità per il regime pensionistico dei Consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia. Gli uffici dei gruppi di maggioranza del Consiglio regionale stanno lavorando per introdurre i contributi previdenziali, oggi sono solo figurativi, a chi ricopre una carica politica. La vicenda merita una spiegazione approfondita: nel 2013 la giunta Serracchiani e il consiglio dell’epoca hanno cancellato i vitalizi dei consiglieri, ovvero un assegno mensile allo scoccare dei 60 anni di età e che veniva maturato dopo appena un mandato completo. La riforma voluta da Serracchiani ha in pratica cancellato il vitalizio introducendo i contributi figurativi, ovvero contributi che non hanno un costo per il lavoratore o per l’azienda e vengono riconosciuti dall’ente previdenziale e sono validi per maturare la pensione, in sostanza se per cinque anni un consigliere è in aspettativa non perde cinque anni di contributi sulla carta. In questo momento gli uffici dei gruppi di maggioranza stanno verificando come cambiare il sistema, introducendo dei contributi reali che – da quanto ha saputo Telefriuli – sarebbero comunque su base volontaria. In pratica un passaggio dal figurativo a un sistema pensionistico contributivo come per ogni lavoratore con una detrazione dalla busta paga. L’emendamento è ancora in fase di scrittura e potrebbe anche non arrivare in questa sessione di legge finanziaria, il quadro sarà più chiaro la prossima settimana. Secondo le indiscrezioni raccolte da Telefriuli, inoltre, si sta valutando un ritocco del rimborso forfettario dei consiglieri che oggi ammonta a 2.500 per chi è stato eletto nelle circoscrizioni di Trieste e Gorizia e di 3.500 per tutti gli altri.