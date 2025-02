Pentecoste a Lignano: si studiano soluzioni per limitare gli eccessi

Serve conciliare turismo e decoro urbano, anche in vista del concerto che Cesare Cremonini terrà l’8 giugno allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro.

Su sollecitazione dei 1.546 cittadini che lo scorso giugno hanno firmato il documento del comitato “Stop al degrado nelle festività di Pentecoste”, nella località balneare friulana sono allo studio nuove azioni correttive per disincentivare gli eccessi e i comportamenti maleducati dei giovani austriaci durante il fine settimana di Pentecoste, festività che quest’anno cadrà proprio domenica 8 giugno.

Nei giorni scorsi, le misure per tutelare il decoro della città sono state al centro di un incontro tra l’amministrazione comunale, le associazioni di categoria e gli operatori turistici (Confcommercio, Confartigianato, Consorzio SpiaggiaViva, Ascom e Confesercenti), PromoTurismo e Li.sa.gest. Durante la riunione sono stati analizzati anche i risultati del questionario promosso dal Consorzio Lignano Holiday, da cui emerge che il 67,6% degli operatori auspica un contenimento degli eccessi, anche a costo di minori introiti economici, mentre il 32,4% propone di mantenere l’evento con alcuni accorgimenti.

Le soluzioni prese in esame includono un incremento dei controlli, regolamenti più severi sulla vendita e somministrazione di alcol, limitazioni alla musica nei locali e nelle strade, oltre al potenziamento dei servizi igienici e dei cestini per i rifiuti. Particolare attenzione sarà dedicata anche all’informazione e alla prevenzione, con il coinvolgimento di albergatori e agenzie immobiliari per sensibilizzare i turisti sulle regole della città. Come ribadito dall’assessore alle attività produttive Liliana Portello e dal sindaco Laura Giorgi, le decisioni assunte saranno comunicate attraverso una campagna mirata ai turisti d’oltralpe, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità della città e promuovere un turismo più sostenibile.