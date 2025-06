Pentecoste a Lignano, il parroco chiede di abbassare il volume durante la messa

A Lignano Sabbiadoro continua la festa di austriaci e tedeschi in attesa della domenica di Pentecoste. Fra le varie situazioni sopra le righe, emerse nelle ultime ore, alcune hanno riguardato la diffusione della musica e il disturbo della quiete pubblica. Proprio ieri sera, il parroco Don Angelo Fabris ha interrotto momentaneamente la messa delle 19 che stava officiando per chiedere di abbassare il volume all’impianto di un chiosco presente nelle vicinanze del Duomo di San Giovanni Bosco. Il prete successivamente ha inoltre chiesto alle attività circostanti di evitare di disturbare con la musica a tutto volume anche le successive funzioni religiose.

Solo nella giornata di venerdì sera, gli agenti della Polizia locale di Lignano Sabbiadoro hanno emesso tre verbali per ubriachezza molesta e sei contestazioni per violazioni all’ordinanza antidegrado commesse da turisti che trasportavano alcolici in vetro e lattina o disturbavano con la musica alta. Altre 5 sanzioni sono state comminate per commercio abusivo, tre per detenzione di sostanze stupefacenti. 27, infine, i verbali che hanno riguardato infrazioni al codice della strada.

Ed in chiusura di weekend c’è grande attesa nella città balneare friulana per lo show allo stadio Teghil domani sera alle 21 di Cesare Cremonini, che aprirà la stagione dei grandi concerti estivi in Friuli Venezia Giulia. Previsto l’afflusso di decine di migliaia di fan del cantautore bolognese.