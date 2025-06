Pentecoste, a Lignano in vigore l’ordinanza antidegrado

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Lignano Sabbiadoro sono arrivati i primi austriaci che animeranno il centro, il lungomare e la spiaggia durante questo lungo fine settimana di Pentecoste, che si affiancherà al concerto che Cesare Cremonini terrà domenica sera allo Stadio Teghil.

Per limitare gli eccessi, l’ubriachezza molesta e salvaguardare il decoro urbano, da questa mattina è in vigore l’ordinanza comunale emanata non per limitare il divertimento, ma per garantire un ambiente sereno, sicuro e pulito sia per i residenti che per turisti.

Le principali disposizioni del provvedimento si concentrano sulla vendita e il consumo di alcolici. Da questa sera, fino a lunedì 9 giugno, i pubblici esercizi dovranno chiudere entro le 2 del mattino, mentre negozi e minimarket dovranno abbassare le serrande all’1. La vendita di bevande per asporto sarà vietata, così come sarà sanzionato il bivacco. Da questa sera, inoltre, i DJ set saranno ammessi solo se autorizzati, con termine massimo a mezzanotte. Una deroga fino all’1 è invece consentita per quei locali dotati di impianti acustici tarati e di personale di sicurezza.

Per garantire la tranquillità serale, alle 20 scatterà il divieto di balneazione e dall’1 sarà vietato l’accesso all’arenile. Bar e uffici spiaggia saranno sorvegliati dai servizi di vigilanza privata attivati dai gestori degli stabilimenti balneari. La località sarà controllata anche da diverse squadre delle forze dell’ordine. Quest’anno, oltre a Polizia con agenti in lingua tedesca e unità cinofile, saranno impiegate per la prima volta alcune pattuglie dell’Esercito Italiano.

Come sottolineato dall’assessore alle attività produttive e Polizia locale, Liliana Portello, «Va ricordato che la maggior parte di queste disposizioni si applica esclusivamente alla zona di Sabbiadoro: a Lignano Pineta e Riviera le attività proseguono senza particolari restrizioni, offrendo un’alternativa serena e vivace per chi desidera continuare a vivere la città in libertà».