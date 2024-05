Pentecoste a Lignano, pronto il piano sicurezza

Settimane intense per l’amministrazione comunale di Lignano che, dopo questo week end dell’Ascensione, si prepara ad accogliere i turisti che affolleranno la località in vista della Pentecoste. L’assessore alla Polizia Locale Liliana Portello riparte dalla sinergia con gli operatori economici risultata vincente un anno fa e, per garantire la sicurezza delle persone e un divertimento controllato, mette in campo nuove misure tra le quali una decina di guardie giurate in servizio giorno e notte sull’arenile e lo stop alla musica un’ora prima del divieto di vendita di alcol previsto per le 3. GUARDA IL VIDEO