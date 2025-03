Pentecoste, regolamentata la vendita dell’alcol e la diffusione della musica

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Comune di Lignano Sabbiadoro è già al lavoro per la stesura di un’ordinanza valida per le giornate dal 5 al 9 giugno, il fine settimana della Pentecoste. A illustrarne i contenuti l’Assessore Portello: «è un provvedimento mirato a regolamentare la vendita dell’alcol e la diffusione della musica. Sarà vietata la vendita di bevande alcoliche in contenitori di vetro e lattine e ne sarà limitato l’orario, con l’unica eccezione per i ristoranti nell’ambito della propria attività e pertinenze. Anche su area pubblica e demaniale sarà vietata la vendita il consumo e la detenzione di alcol). Allo stesso modo, sarà contenuto l’orario della diffusione sonora, fino alle ore 24.00 in generale e per gli impianti tarati fino all’una, ma garantita una deroga sul numero di serate consecutive di svolgimento di concertini e dj-set. Chi vorrà proporre musica dovrà disporre di un numero congruo di addetti alla sicurezza e di servizi igienici chimici disposti in aree autorizzate, da comunicare già all’atto di presentazione della Scia».«A Sabbiadoro i pubblici esercizi saranno aperti fino alle 2 di notte, mentre negozi, supermercati e artigiani fino all’1. In spiaggia vigerà il divieto di balneazione dalle 20 e su tutto il territorio comunale il divieto di bivacco».