Per evitare un’auto scivola con lo scooter: muore a 64 anni

Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina, alle 8.10, sulla strada provinciale 80 che collega San Giorgio di Nogaro a Porpetto. Un uomo di 64 anni, Giorgio Pontoni, originario di Udine ma residente a Lestizza, ha perso la vita dopo essere scivolato con il suo scooter nel tentativo di evitare un’automobile che si stava immettendo sulla carreggiata da una strada laterale.

Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte, il conducente dello scooter procedeva lungo la SP80 da Porpetto verso San Giorgio. Giunto nei pressi di un incrocio a raso, si sarebbe trovato di fronte un’auto, una Volkswagen Golf, che si stava immettendo sulla strada principale provenendo da una via laterale. Nel tentativo disperato di evitare la collisione, lo scooterista avrebbe pinzato violentemente i freni, perdendo il controllo del mezzo e rovinando disastrosamente a terra.

L’impatto con l’asfalto è stato violentissimo. Le ferite riportate dal 64enne si sono rivelate fatali. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’automedica, oltre ai carabinieri e i vigili del Fuoco. I tentativi di rianimazione sono proseguiti per lungo tempo, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La salma della vittima è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.