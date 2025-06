Per il suo quinto compleanno la Ueb si regala Freeman

GUARDA IL VIDEO Colpo della Ueb Gesteco Cividale che ad un mese dalla ricorrenza del suo 5° compleanno, ha ufficializzato l’acquisto di Deshawn Freeman, il centro statunitense che arriva dalla Fortitudo Bologna. Con lui le Aquile di Cividale sono pronte a sognare ancora. Ne è convinto Davide Micalich

Freeman ha mandato un breve video all’indirizzo della tifoseria gialloblu in cui si dice estremamente orgoglioso e felice di entrare a far parte della squadra della Ueb e assicura: “Lotterò per voi, non vedo l’ora, sono davvero felice di far parte di questo viaggio e di poter essere parte di questa storia. Ci vediamo presto a Cividale!”