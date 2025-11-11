Per schivare un cinghiale, esce di strada e si cappotta con l’auto

Per schivare un cinghiale, è finito fuori strada. L’auto si è cappottata ma il conducente, miracolosamente, è rimasto illeso ed è uscito dall’abitacolo. L’incidente si è verificato ieri sera, alle 22.30, sulla sp3 – via Marano – a Carlino. Sul posto i carabinieri, personale del 118 e i vigili del fuoco.

Questa mattina, in viale Europa Unita, a Pozzuolo del Friuli, si è verificato un altro incidente stradale. Un motociclista di 19 anni, dopo essersi scontrato con un’auto, è finito sotto la stessa. Per estrarlo ci sono voluti i vigili del fuoco e personale sanitario. E’ stato trasportato in condizioni serie all’ospedale di Udine. Sul posto la polizia locale.