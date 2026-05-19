Cronaca “Percorsi di legalità”, la Polizia in campo a Udine Alessandra Salvatori 19 Maggio 2026 Autore: Alessandra Salvatori 19 Maggio 2026 1 GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. udine Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente Senza patente e con un tondino in ferro in auto: denunciato articolo successivo Eventi estremi, Udine si attrezza di un nuovo piano di emergenza Potrebbe interessarti anche Eventi estremi, Udine si attrezza di un nuovo piano di emergenza 19 Maggio 2026 Senza patente e con un tondino in ferro in auto: denunciato 19 Maggio 2026 I ragazzi di Progetto Autismo i testimonial di Udin Bike 18 Maggio 2026 Asfalto nuovo in diverse strade di Udine nord 18 Maggio 2026 Centro Studi di Udine, rivoluzione quasi completata 18 Maggio 2026 Udine, 4 platani a rischio crollo: scatta l’abbattimento in viale Vat 18 Maggio 2026