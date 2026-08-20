Perde i sensi in casa, ragazza soccorsa in via Roma

Apprensione questo pomeriggio a Udine, in via Roma 35 dove, al quinto piano di una palazzina, è stata soccorsa dal personale del 118 una ragazza italiana. La giovane si trovava all’interno del suo appartamento al quinto piano: il suo cane abbaiava, ma la ragazza non dava riscontro della sua presenza. Sono stati quindi chiamati i soccorsi e sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che, grazie ad una autoscala, sono riusciti ad entrare nell’abitazione da una finestra. Hanno così potuto soccorrere la ragazza che è stata poi trasportata da una ambulanza all’ospedale di Udine in stato di semi incoscienza.

Sul posto anche la Polizia e i carabinieri che hanno contribuito ad agevolare le operazioni di soccorso.