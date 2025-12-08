Perde il controllo: auto nel fosso, poi carambola su un’altra strada

Una ragazza di 28 anni è rimasta ferita alla spalla dopo essere uscita di strada con la Fiat 500 X che stava guidando. L’incidente è avvenuto verso le 13 lungo la statale 13, in direzione Udine.

La giovane aveva da poco superato l’uscita della Pontebbana per Pagnacco quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, finendo in un fosso. A causa della velocità, l’auto si è successivamente cappottata, terminando la propria corsa sulla carreggiata della rampa di uscita, a pochi metri dall’officina Man Truck & Bus Service. La conducente è riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo, nonostante il veicolo si trovasse su un fianco con le ruote all’aria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine, i carabinieri e i sanitari. Le condizioni della 28enne fortunatamente non sono risultate gravi.