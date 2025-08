Perde il controllo, con l’auto finisce dentro il bar

Momenti di paura, oggi pomeriggio, in centro ad Azzano Decimo. Per cause al vaglio della polizia locale, una Toyota Yaris, dopo aver perso il controllo, è piombata dentro al Pit Stop bar sfondando la vetrina. Alla guida dei veicolo un 20enne dominicano, del posto, che viaggiava insieme ad un 22enne indiano, anche lui residente ad Azzano.

Fortunatamente, in quel momento, nell’esercizio pubblico di piazza della Libertà, non c’erano avventori. Sul posto, oltre alla polizia locale, i vigili del fuoco e personale del 118.