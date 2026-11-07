Perde il controllo dell’auto e si ribalta nei campi: miracolato

Spavento ma per fortuna nessuna conseguenza fisica, questa mattina, per un automobilista di 29 anni coinvolto in un incidente stradale lungo la strada provinciale 8 nel comune di Morsano al Tagliamento.

Alle 8.20 il giovane, alla guida di una Fiat Punto, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. La vettura è uscita dalla sede stradale, ha scivolato per una trentina di metri ed è finita capovolta all’interno di un terreno agricolo.

Nonostante la carambola, il conducente è uscito incolume dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. Gli accertamenti hanno confermato la totale sobrietà del guidatore, risultato negativo all’alcoltest. Pesanti, invece, i danni materiali riportati dal veicolo.