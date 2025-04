Perde il controllo dell’auto ed esce di strada ribaltandosi

Una donna è stata soccorsa questa mattina a seguito di un incidente stradale, una fuoriuscita autonoma, verificatosi lungo via Fiore dei Liberi a Premariacco , lungo la strada provinciale 14 che porta a Cividale del Friuli. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, la donna ha perso il controllo della vettura che stava conducendo, ribaltandosi in un campo. Sul posto è arrivato l’equipaggio di un’ambulanza, l’elisoccorso, vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di San Leonardo. La donna che in un primo momento sembrava fosse impossibilitata ad uscire dall’auto è poi riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo della macchina ed è poi stata elitrasportata in Ospedale a Udine in codice verde.