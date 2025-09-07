  • Aiello del Friuli
domenica 7 Settembre 2025
Cronaca

Perde la vista per un pugno, identificato l'aggressore

Il presunto responsabile sarebbe un minorenne italiano residente in zona
Redazione
Autore: Redazione

Svolta nelle indagini sull’aggressione nei confronti di Mario Deganis, il titolare dell’Ostarie Al Cjanton di San Giovanni al Natisone che qualche settimana fa aveva perso un occhio dopo aver ricevuto un pugno all’esterno del suo locale.

Da quanto si è potuto apprendere, gli investigatori hanno individuato il presunto responsabile dell’aggressione: si tratterebbe di un minorenne italiano della zona.

Ricostruita l’identità anche dei sei giovani – anch’essi tutti minori, italiani e residenti nel circondario – presenti nel momento del pugno.

L’obiettivo delle indagini ora è anche quello di delineare con precisione i dettagli e le dinamiche dei momenti costati la vista da un occhio a Mario Deganis.

