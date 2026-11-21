La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla per il rischio di acqua alta sul litorale friulano nella mattinata di domenica 22 novembre. L’avviso sarà in vigore dalle 7 alle 10, con il picco di marea atteso tra le 8 e le 9. È in quella fascia oraria che potranno verificarsi i maggiori disagi lungo la costa. Occhi puntati in particolare su Grado, Marano Lagunare e Lignano Sabbiadoro, dove l’innalzamento della marea potrebbe interessare i punti più bassi del litorale e delle sponde lagunari.

Nel corso della giornata l’arrivo di un fronte atlantico porterà piogge diffuse su tutta la regione. Le precipitazioni si faranno più consistenti dal pomeriggio e potranno essere intense sulla fascia costiera e nelle zone orientali.