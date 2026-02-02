Pericolo valanghe da moderato a forte, escursioni sconsigliate

Resta da marcato a forte il pericolo valanghe sui monti del Friuli Venezia Giulia, con le escursioni che di conseguenza sono vivamente sconsigliate in alcune aree. E’ quanto riporta il bollettino della Protezione civile regionale.

In particolare, nell’area del Tarvisiano sono previste abbondanti nevicate. Il grado di pericolo valanghe è 4, forte: il manto nevoso rimane instabile e in molti punti sono possibili valanghe spontanee e possono coinvolgere gli strati più profondi raggiungendo dimensioni molto grandi.

Grado di pericolo 3, marcato, invece nel resto dell’area montana oltre i 1.400 metri: i punti pericolosi si trovano soprattutto – si legge nel bollettino – nelle basi di pareti rocciose come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canaloni e nelle conche.

Il bollettino sottolinea che sono necessarie “una grande attenzione e la massima prudenza”.