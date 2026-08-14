Permesso di soggiorno negato, egiziano trasferito al Cpr

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Nuova operazione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Pordenone nell’ambito dei controlli sulla regolarità dei cittadini stranieri sul territorio.
Un cittadino egiziano di 36 anni si è visto rigettare la richiesta di conversione del permesso di soggiorno: le verifiche hanno infatti accertato la mancanza dei requisiti previsti dalla legge.
Alla luce dell’esito negativo, il Questore ha respinto l’istanza, disponendo il trattenimento dell’uomo nel Cpr di Gradisca d’Isonzo, mentre il Prefetto ha firmato il decreto di espulsione.