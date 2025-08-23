Persi in Val Cimoliana, coppia di escursionisti salvata al buio

Una coppia di giovani escursionisti del Pordenonese è stata soccorsa ieri sera tra le montagne della Val Cimoliana, dopo aver perso la traccia del sentiero e aver raggiunto una zona impervia e pericolosa al calare del buio.

L’allarme è scattato alle 19.30, quando i due, di circa venticinque anni, hanno contattato un amico soccorritore per chiedere aiuto. Stavano rientrando a valle da Casera Lodina quando, a causa di una traccia sbagliata, si sono trovati bloccati a circa 1000 metri di quota, nei pressi del Col de le Gremane, ostacolati anche dalla presenza di alberi caduti.

La Sores ha attivato la stazione Valcellina del Soccorso alpino e l’elicottero regionale. Grazie alla precisa posizione fornita dai ragazzi e a una torcia che avevano con sé, l’elicottero ha potuto individuarli nonostante la fitta vegetazione. I tecnici sono stati verricellati sul posto e uno di loro è riuscito a recuperare la ragazza appena in tempo, portandola a valle prima che calasse completamente il buio.

Nel frattempo, il secondo tecnico è rimasto con il ragazzo (che aveva con sé anche un cane) e ha iniziato la risalita a piedi per ritrovare il sentiero corretto. Quattro altri soccorritori sono partiti dal fondovalle per raggiungerli e, intorno alle 21.15, il gruppo si è riunito. Tutti hanno fatto rientro in sicurezza.