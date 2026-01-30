Pertegada, l’autopsia: prevale ipotesi assideramento per Luigi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Per la morte di Luigi Codotto sembra prevalere l’ipotesi assideramento in attesa che gli esami tossicologici diano risposte definitive, mentre per quella di Luigia Rossi è confermato come i colpi fatali le siano stati inferti con un’ascia. Sono questi i risultati dell’autopsia svolta sui corpi dei coniugi trovati morti lo scorso 22 gennaio nella loro casa di Pertegada. Stando alle prime ricostruzioni, a uccidere la donna sarebbe stato il marito. Il sostituto procuratore Andrea Gondolo, titolare del fascicolo, ha dato il nullaosta per lo svolgimento delle esequie di entrambi.