Pertegada, l’autopsia: prevale ipotesi assideramento per Luigi

Per la morte di Luigi Codotto sembra prevalere l'ipotesi assideramento in attesa che gli esami tossicologici diano risposte definitive, mentre per quella di Luigia Rossi è confermato come i colpi fatali le siano stati inferti con un'ascia. Sono questi i risultati dell'autopsia svolta sui corpi dei coniugi trovati morti lo scorso 22 gennaio nella loro casa di Pertegada. Stando alle prime ricostruzioni, a uccidere la donna sarebbe stato il marito. Il sostituto procuratore Andrea Gondolo, titolare del fascicolo, ha dato il nullaosta per lo svolgimento delle esequie di entrambi.
