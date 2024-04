Pestaggio nel centro di Udine: feriti due ragazzi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tre amici sono stati aggrediti nel pieno centro di Udine da un gruppetto di 5 giovani mai visti prima. Un agguato in piena regola, così almeno lo descrive a Telefriuli una delle vittime, avvenuto senza alcuna spiegazione in via Valvason alle 4 e 30 di giovedì mattina, quando il gruppo di amici si trovava in attesa di un taxi per tornare a casa dopo una serata trascorsa in compagnia.

Tre le costole incrinate ad una ragazza di 25 anni, che ha subito ulteriori lacerazioni e contusioni come l’amico intervenuto in sua difesa. Fortunatamente nessuna conseguenza, invece, per la terza donna che li accompagnava.

Tutto ha avuto inizio quando il terzetto di amici è stato circondato da 5 giovani, forse diciottenni o poco più. Gli sconosciuti, che parlavano fluentemente italiano, si sono avvicinati ai tre. Poi, senza alcun motivo, due delle sconosciute si sono scagliate contro una delle vittime. Dopo averla strattonata tirandola per i capelli, l’hanno presa a calci e pugni, colpendola ripetutamente sulla schiena quando era a terra. Inutile il tentativo dell’amico nel difenderla, a sua volta malmenato prima che la gang scappasse lungo via Zanon.

Il pestaggio, ci ha riferito una delle tre vittime, è durato tre minuti e potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Le ragazze, sono sotto shock, si sono poi rifugiate a casa. Solamente il giorno seguente, si sono recate al Pronto soccorso, denunciando quanto accaduto alla Questura di Udine.