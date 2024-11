Petizione contro acciaieria, Consiglio di Stato conferma sospensione esecutività

Il Consiglio di Stato ha confermato la sospensione dell’esecutività della sentenza con cui il Tar del Friuli Venezia Giulia ha imposto al Consiglio Regionale di consegnare alla Danieli di Buttrio l’elenco delle firme della petizione contro l’acciaieria di San Giorgio di Nogaro.

La sospensione era stata decisa nelle settimane scorse, in via di urgenza, dal giudice monocratico dello stesso Consiglio di Stato.

La richiesta di sospensiva è stata presentata dal consigliere regionale Furio Honsell, da Marino Visintini e da Paolo De Toni, rappresentati dall’avvocato Carlo Monai.

La Regione Friuli Venezia Giulia non ha impugnato la sentenza del Tar. Il Consiglio di Stato ha fissato la trattazione del merito del giudizio per la camera di consiglio fissata per il prossimo 3 aprile.