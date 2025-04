Petizione contro l’acciaieria di S. Giorgio di Nogaro, la Danieli chiude il caso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si chiude definitivamente il caso delle firme sotto la petizione dei Comitati che si sono opposti alla realizzazione dell’acciaieria a San Giorgio di Nogaro. Nel giorno in cui il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’intera vicenda, la Danieli ha fatto sapere di non avere più interesse a rinnovare la domanda di accesso agli atti.

Oggi il Consiglio di Stato ha accolto solo in parte il ricorso con il quale Marino Visintini, Paolo De Toni e Furio Honsell, rappresentati dall’avvocato Carlo Monai, hanno chiesto l’annullamento della sentenza con la quale il Tar del Friuli-Venezia Giulia aveva imposto al Consiglio regionale di fornire l’elenco dei firmatari alla multinazionale. Per i giudici amministrativi di secondo grado, le firme non potranno essere rese pubbliche almeno fino a quando il Consiglio regionale non avrà valutato le esigenze di riservatezza dei firmatari, bilanciandole con le esigenze di accesso e con le esigenze difensive della Danieli.

“Il Consiglio di Stato ha evidenziato che la Regione, invece di assumere, per ragioni confermate illegittime, una posizione radicalmente contraria all’acceso chiesto dalla Danieli – commenta il legale della multinazionale di Buttrio, Roberto Paviotti – avrebbe dovuto coinvolgere nel procedimento amministrativo i sottoscrittori, consentendo loro di manifestare le eventuali esigenze di riservatezza senza dover palesare la loro identità. A quel punto si sarebbe potuto operare il bilanciamento, affermato necessario”.

Per l’avvocato Monai, in ogni caso le firme sarebbero restate coperte dalla privacy. “In questo caso – afferma il legale – si presume che valga comunque il diniego tacito a rendere pubblici i propri dati personali, trattandosi di opinioni politiche per le quali vale il principio della segretezza del voto”.